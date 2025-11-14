Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|Nach Q3
|
14.11.2025 09:54:00
Allianz-Aktie gewinnt: Ziele für 2025 nach oben korrigiert
Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen. "Vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse" dürfte der Gewinn bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.
Allianz übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Die Allianz hat im dritten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft profitiert. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das laufenden Jahr hat Europas größter Versicherer bereits am Vorabend angehoben.
Der operative Gewinn stieg um knapp 13 Prozent auf 4,43 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,3 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,85 Milliarden Euro nach 2,47 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Auch das war mehr als erwartet.
Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen, voraussichtlich 17 bis 17,5 Milliarden Euro. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden im Vorjahr zu.
Allianz-Aktien profitieren von guten Zahlen
Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen DAX gehört. Nach zwischenzeitlich 2,8 Prozent Plus scheiterten sie jedoch am Bruch ihres Korrekturtrends seit dem Jahreshoch Mitte August. Im XETRA-Handel steigt die Allianz-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 367,20 Euro.
Analysten lobten den Zwischenbericht. Die Ergebnisse seien stark gewesen, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte gar, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet".
Allianz-Aktien hatten im Wochenverlauf mit plus 6 Prozent den DAX klar abgehängt.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Allianzmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
|36,20
|1,69%
|Allianz
|367,30
|0,96%