Ausblick: Allstate legt Quartalsergebnis vor

Allstate stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,06 USD. Das entspräche einer Verringerung von 21,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,76 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,06 Prozent auf 15,46 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,34 USD, gegenüber 38,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 62,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 67,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at