Alpine Income Property Trust Aktie
WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Alpine legt Quartalsergebnis vor
Alpine wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,062 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alpine noch -0,080 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,38 Prozent auf 17,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,369 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 70,5 Millionen USD im Vergleich zu 60,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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