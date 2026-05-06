Ausblick: Altus Group legt Quartalsergebnis vor

Altus Group lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,403 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,20 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altus Group in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 124,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 129,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,47 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,46 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 522,8 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 502,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at