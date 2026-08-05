Ausblick: Altus Group legt Quartalsergebnis vor

Altus Group wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,513 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Altus Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Altus Group mit einem Umsatz von insgesamt 111,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 15,56 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 CAD, während im vorherigen Jahr noch 8,46 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 451,9 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 502,9 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at