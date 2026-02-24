Amarin Corporation Aktie
WKN DE: A41557 / ISIN: US0231114044
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Amarin legt Quartalsergebnis vor
Amarin gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amarin noch ein Verlust pro Aktie von -2,380 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Amarin mit einem Umsatz von insgesamt 54,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,661 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 222,5 Millionen USD, gegenüber 228,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
