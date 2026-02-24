Amarin Corporation Aktie

Amarin Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41557 / ISIN: US0231114044

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Amarin legt Quartalsergebnis vor

Amarin gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amarin noch ein Verlust pro Aktie von -2,380 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Amarin mit einem Umsatz von insgesamt 54,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,57 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,661 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 222,5 Millionen USD, gegenüber 228,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Amarin Corporation PLC (spons. ADRs)

Analysen zu Amarin Corporation PLC (spons. ADRs)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Amarin Corporation PLC (spons. ADRs) 13,10 0,00% Amarin Corporation PLC (spons. ADRs)

