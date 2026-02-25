Ausblick: Atco legt Quartalsergebnis vor

Atco öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,23 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,39 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,51 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,83 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 5,45 Milliarden CAD, gegenüber 4,94 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at