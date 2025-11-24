Ausblick: Autodesk stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Autodesk gibt am 25.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,50 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Autodesk noch 1,27 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Autodesk in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD im Vergleich zu 1,57 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,95 USD im Vergleich zu 5,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 7,07 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at