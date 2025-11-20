Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Autodesk-Investition
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Autodesk-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 210,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,475 Autodesk-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 291,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,42 Prozent vermehrt.
Autodesk war somit zuletzt am Markt 62,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!