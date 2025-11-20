NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Autodesk-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Autodesk-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 210,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,475 Autodesk-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 291,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,42 Prozent vermehrt.

Autodesk war somit zuletzt am Markt 62,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at