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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Baidu A legt Quartalsergebnis vor

Baidu A wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,889 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Baidu A noch -4,520 HKD je Aktie verloren.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent auf 36,28 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,06 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,20 HKD im Vergleich zu 1,60 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 149,48 Milliarden HKD, gegenüber 139,99 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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