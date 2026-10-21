Ausblick: BE Semiconductor Industries legt Quartalsergebnis vor

BE Semiconductor Industries wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen, dass BE Semiconductor Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 102,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 314,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 155,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 667,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at