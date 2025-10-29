Ausblick: Befesa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Befesa-Bilanz.

Befesa wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,394 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 293,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Befesa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 315,9 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,29 EUR im Vergleich zu 1,27 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden EUR, gegenüber 1,24 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at