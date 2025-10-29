Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter

Um 15:41 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 16 929,44 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 85,346 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,111 Prozent tiefer bei 17 005,69 Punkten, nach 17 024,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 069,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 924,38 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,85 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 872,76 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2025, den Wert von 17 777,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 780,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,91 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 4,15 Prozent auf 22,08 EUR), Siltronic (+ 4,14 Prozent auf 59,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,19 Prozent auf 84,00 EUR), Schaeffler (+ 1,58 Prozent auf 7,08 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,37 Prozent auf 26,66 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Amadeus Fire (-4,36 Prozent auf 50,40 EUR), Hypoport SE (-3,92 Prozent auf 127,40 EUR), adesso SE (-3,06 Prozent auf 91,90 EUR), ProCredit (-3,02 Prozent auf 7,72 EUR) und Befesa (-2,93 Prozent auf 29,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 982 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 6,586 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

2025 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at