Befesa Aktie
|29,98EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
27.10.2025 10:50:14
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe der Recyclingspezialist wohl von einer höheren Auslastung profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29,90 €
|
Abst. Kursziel*:
7,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesamehr Nachrichten
|
24.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.10.25
|XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
07.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.09.25
|SDAX aktuell: SDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
25.09.25
|SDAX aktuell: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
25.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Befesamehr Analysen
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|30,02
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:57
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:07
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.