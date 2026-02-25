Biolife Solutions Aktie
Ausblick: Biolife Solutions legt Quartalsergebnis vor
Biolife Solutions wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,012 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Biolife Solutions nach den Prognosen von 10 Analysten 24,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,337 USD, gegenüber -0,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 96,1 Millionen USD im Vergleich zu 82,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
