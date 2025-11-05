Ausblick: BioTime legt Quartalsergebnis vor

BioTime öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,026 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 39,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BioTime für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD im Vergleich zu -0,090 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 8,6 Millionen USD, gegenüber 9,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at