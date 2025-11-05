BioTime Aktie
WKN DE: A2PP89 / ISIN: US53566P1093
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: BioTime legt Quartalsergebnis vor
BioTime öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,026 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 39,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BioTime für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,3 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD im Vergleich zu -0,090 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 8,6 Millionen USD, gegenüber 9,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioTime Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: BioTime legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: BioTime legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: BioTime stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BioTime Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BioTime Inc Registered Shs
|1,42
|-2,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.