Ausblick: BK Technologies legt Quartalsergebnis vor

BK Technologies wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,4 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei BK Technologies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 23,5 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,44 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 86,1 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net