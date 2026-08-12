BK Technologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D682 / ISIN: US05587G2030
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: BK Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BK Technologies stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,870 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,960 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,6 Millionen USD – ein Plus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BK Technologies 21,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 90,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 86,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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