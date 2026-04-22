Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Blackstone präsentiert Quartalsergebnisse
Blackstone lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blackstone die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,85 Prozent auf 3,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,87 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,17 Milliarden USD, gegenüber 13,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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