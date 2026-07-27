Ausblick: Boston Properties legt Quartalsergebnis vor

Boston Properties lädt am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,403 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,20 Prozent auf 858,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at