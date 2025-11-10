Ausblick: Bouvet AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bouvet AS wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bouvet AS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,753 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 NOK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Bouvet AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 886,7 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,70 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,72 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,98 Milliarden NOK, gegenüber 3,92 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at