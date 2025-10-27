Bouvet ASAShs Aktie

Bouvet ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSSM / ISIN: NO0010360266

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Bouvet AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bouvet AS wird voraussichtlich am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 NOK gegenüber 0,760 NOK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Bouvet AS nach den Prognosen von 2 Analysten 890,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 878,5 Millionen NOK umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,72 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,99 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 3,92 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bouvet ASAShsmehr Nachrichten