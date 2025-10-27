Erste Schätzungen: Bouvet AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bouvet AS wird voraussichtlich am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 NOK gegenüber 0,760 NOK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Bouvet AS nach den Prognosen von 2 Analysten 890,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 878,5 Millionen NOK umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,72 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,99 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 3,92 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

