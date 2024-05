Ausblick: Bouvet AS präsentiert Quartalsergebnisse

Bouvet AS präsentiert am 22.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,804 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bouvet AS ein EPS von 1,01 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,03 Milliarden NOK gegenüber 945,1 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 NOK im Vergleich zu 3,15 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,90 Milliarden NOK, gegenüber 3,53 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at