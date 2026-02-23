BridgeBio Pharma Aktie
WKN DE: A2PLX7 / ISIN: US10806X1028
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: BridgeBio Pharma legt Quartalsergebnis vor
BridgeBio Pharma wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,713 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,8 Millionen USD – ein Plus von 2397,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BridgeBio Pharma 5,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,441 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,880 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 496,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 221,9 Millionen USD waren.
