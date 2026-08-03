Ausblick: Bruker legt Quartalsergebnis vor

Bruker stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,385 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 797,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 853,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at