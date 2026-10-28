Ausblick: Builders Firstsource stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Builders Firstsource lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Builders Firstsource die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,06 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 USD je Aktie erzielt worden waren.

Builders Firstsource soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 14,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at