Ausblick: Camtek legt Quartalsergebnis vor

Camtek stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,814 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 117,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 2,42 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 495,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 429,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at