Camurus AB Aktie
WKN DE: A2ABG7 / ISIN: SE0007692850
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Camurus AB legt Quartalsergebnis vor
Camurus AB stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,71 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Camurus AB 3,23 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 704,5 Millionen SEK – ein Plus von 24,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Camurus AB 567,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,07 SEK aus. Im Vorjahr waren 12,42 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2,84 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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