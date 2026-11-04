Ausblick: Camurus AB legt Quartalsergebnis vor

Camurus AB stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,71 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Camurus AB 3,23 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 704,5 Millionen SEK – ein Plus von 24,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Camurus AB 567,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,07 SEK aus. Im Vorjahr waren 12,42 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2,84 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net