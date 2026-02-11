Ausblick: CapMan legt Quartalsergebnis vor

CapMan stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,038 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 89,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,370 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CapMan in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 18,3 Millionen EUR im Vergleich zu 13,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,081 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,400 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 60,8 Millionen EUR, gegenüber 57,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at