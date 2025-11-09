C.E. Info Systems Aktie
Ausblick: CE Info Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CE Info Systems lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CE Info Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,04 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 36,13 INR, gegenüber 27,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 5,80 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,63 Milliarden INR generiert wurden.
