Ausblick: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse

Celanese veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,878 USD je Aktie gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Celanese in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,59 USD je Aktie, gegenüber -10,640 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 9,90 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at