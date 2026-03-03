Cellectar Biosciences Aktie
Ausblick: Cellectar Biosciences präsentiert Quartalsergebnisse
Cellectar Biosciences präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,225 USD. Das entspräche einem Verlust von 308,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,300 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cellectar Biosciences nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -9,270 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -42,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
