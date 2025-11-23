Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|
23.11.2025 07:01:06
Ausblick: Central Garden Pet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Central Garden Pet wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,195 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Garden Pet noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Central Garden Pet in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 655,7 Millionen USD im Vergleich zu 669,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!