NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,72 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 27,992 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 862,15 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 20.11.2025 auf 30,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,78 Prozent.
Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 1,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
