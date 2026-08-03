Ausblick: Centuri legt Quartalsergebnis vor

Centuri gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,211 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Centuri 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 836,0 Millionen USD gegenüber 724,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,715 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 3,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at