Ausblick: Century Casinos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Century Casinos wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,227 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Century Casinos in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 158,8 Millionen USD im Vergleich zu 155,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,623 USD, gegenüber -4,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 585,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 575,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at