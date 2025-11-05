Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Century Casinos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Century Casinos wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,227 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Century Casinos in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 158,8 Millionen USD im Vergleich zu 155,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,623 USD, gegenüber -4,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 585,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 575,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Century Casinos Inc.
|1,60
|2,56%
