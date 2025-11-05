NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Century Casinos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Anteile betrug an diesem Tag 5,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 183,150 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 1,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 340,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 65,93 Prozent verkleinert.

Alle Century Casinos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at