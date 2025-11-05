Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Lohnendes Century Casinos-Investment?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet
Das Century Casinos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Anteile betrug an diesem Tag 5,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 183,150 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 1,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 340,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 65,93 Prozent verkleinert.
Alle Century Casinos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!