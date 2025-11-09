Ausblick: Century Casinos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Century Casinos wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,227 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 158,8 Millionen USD gegenüber 155,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,623 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 585,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 575,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at