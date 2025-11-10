Ausblick: Ceragon Networks präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ceragon Networks wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,69 Prozent auf 83,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,128 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 341,5 Millionen USD, gegenüber 394,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at