Ceragon Networks Aktie
WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ceragon Networks präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ceragon Networks wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,69 Prozent auf 83,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,128 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 341,5 Millionen USD, gegenüber 394,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!