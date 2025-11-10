Ceragon Networks Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceragon Networks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,43 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4 115,226 Ceragon Networks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 588,48 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Anteils am 07.11.2025 auf 2,33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,12 Prozent eingebüßt.
Ceragon Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 207,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
