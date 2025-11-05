Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cerus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cerus wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cerus für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,028 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 25,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 57,8 Millionen USD gegenüber 46,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,118 USD, gegenüber -0,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 228,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 180,3 Millionen USD generiert wurden.
