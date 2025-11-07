Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Abschläge

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:59 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,06 Prozent auf 22 580,12 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,699 Prozent schwächer bei 22 892,92 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 053,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 896,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 564,49 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 5,73 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 07.10.2025, den Wert von 22 788,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 21 242,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19 269,46 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Expedia (+ 16,29 Prozent auf 255,49 USD), Century Aluminum (+ 13,32 Prozent auf 32,84 USD), Akamai (+ 11,12 Prozent auf 81,12 USD), Cerus (+ 10,99 Prozent auf 1,57 USD) und Integra LifeSciences (+ 8,11 Prozent auf 12,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil SIGA Technologies (-19,09 Prozent auf 6,61 USD), inTest (-13,89 Prozent auf 7,54 USD), Universal Display (-13,32 Prozent auf 117,31 USD), Microchip Technology (-9,57 Prozent auf 53,67 USD) und Harvard Bioscience (-8,72 Prozent auf 0,50 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24 581 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,112 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at