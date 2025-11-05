NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cerus-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cerus-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,76 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 2 659,574 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 856,38 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 04.11.2025 auf 1,45 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 61,44 Prozent gleich.

Cerus war somit zuletzt am Markt 291,18 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at