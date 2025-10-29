NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Cerus-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cerus-Aktie investierten, hätten nun 588,235 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 882,35 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 28.10.2025 auf 1,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,76 Prozent verringert.

Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 288,14 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at