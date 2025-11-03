Ausblick: Cirrus Logic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cirrus Logic wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,38 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cirrus Logic einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,08 Prozent auf 541,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 541,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD, gegenüber 6,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at