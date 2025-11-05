NASDAQ Composite Index-Wert Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cirrus Logic-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cirrus Logic-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Cirrus Logic-Papier an diesem Tag 31,81 USD wert. Bei einem Cirrus Logic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 314,367 Cirrus Logic-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 129,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 751,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 307,51 Prozent vermehrt.

Cirrus Logic wurde am Markt mit 6,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at