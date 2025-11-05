KLA-Tencor Aktie
Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen
Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 0,65 Prozent auf 23 499,80 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,040 Prozent auf 23 358,07 Punkte an der Kurstafel, nach 23 348,64 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 636,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23 286,87 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,89 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22 780,51 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 05.08.2025, mit 20 916,55 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 439,17 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Teva Pharmaceutical Industries (+ 20,23 Prozent auf 24,60 USD), Monro Muffler Brake (+ 15,13 Prozent auf 17,58 USD), Steven Madden (+ 13,64 Prozent auf 37,32 USD), Ballard Power (+ 8,31 Prozent auf 3,65 USD) und Rambus (+ 8,26 Prozent auf 108,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen American Woodmark (-14,15 Prozent auf 54,78 USD), Cirrus Logic (-7,88 Prozent auf 119,42 USD), Geron (-5,22 Prozent auf 1,09 USD), Nissan Motor (-5,21 Prozent auf 2,28 USD) und Dorel Industries (-5,05 Prozent auf 1,02 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 703 739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,374 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
