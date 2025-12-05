Zoom Communications Aktie

Erneute Ausfälle 05.12.2025 22:29:00

Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt

Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt

Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps erneut unerreichbar gemacht.

Betroffen waren am Freitagmorgen unter anderem das zu Microsoft gehörende Karrierenetzwerk LinkedIn und der Videoservice Zoom Communications. Bei der Gesundheits-App Doctolib konnten Patienten und Arztpraxen nicht die vereinbarten Termine einsehen oder bearbeiten.

Auch Medien-Websites wie Politico konnten zeitweise nicht erreicht werden. Ob eine IT-Störung am Flughafen in Edinburgh in Schottland auch mit Cloudflare in Verbindung zu bringen ist, blieb unklar. Kurioserweise war auch die Plattform allestörungen.de, die Ausfälle im Web erfasst, von dem Ausfall bei Cloudflare betroffen. Um 10.20 Uhr meldete Cloudflare, dass die Störung beseitigt sei.

Cloudflare führt die Störung auf eine Systemumstellung zurück, mit der eine Sicherheitslücke geschlossen werden sollte. Hintergrund war ein gravierender Fehler im weit verbreiteten React-Framework, auf den viele Webentwickler setzen. Dieser Fehler war am Tag zuvor bekannt geworden.

Zweite Großstörung in drei Wochen

Eine größere Störung bei Cloudflare hatte bereits Mitte November für massive Störungen gesorgt. Damals waren die Social-Media-Plattformen X und Truth Social stundenlang offline, die am Freitag von der Störung nicht beeinträchtigt wurden. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT sowie der Konkurrenzdienst Perplexity konnten damals keine Antworten mehr liefern, weil die User die Webseiten nicht erreichten. Zusätzlich traf der Fehler auch große Konsumenten-Webseiten wie ikea.com.

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen./chd/DP/stw

Für die Cloudflare-Aktie ging es im Handel an der NYSE 1,57 Prozent abwärts auf 200,95 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX)

Amazon-Aktie im Plus: Störung hat Auswirkungen auf Websites und Apps
Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites

Aktien in diesem Artikel

Cloudflare 171,46 -0,46% Cloudflare
Zoom Communications 75,28 2,97% Zoom Communications

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

