Ausblick: Cognizant stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cognizant präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Cognizant 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cognizant 5,04 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD im Vergleich zu 4,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 20,96 Milliarden USD, gegenüber 19,74 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at