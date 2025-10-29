Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 26 114,59 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,521 Prozent auf 26 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 26 012,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 26 059,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 182,10 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 611,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 308,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 550,65 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 24,50 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Cognizant (+ 6,69 Prozent auf 72,36 USD), American Electric Power (+ 5,02 Prozent auf 120,89 USD), KLA-Tencor (+ 4,38 Prozent auf 1 258,82 USD), Constellation Energy (+ 4,24 Prozent auf 401,29 USD) und Applied Materials (+ 4,14 Prozent auf 237,06 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fiserv (-40,68 Prozent auf 74,85 USD), CoStar Group (-15,67 Prozent auf 65,97 USD), Enphase Energy (-13,65 Prozent auf 31,69 USD), Verisk Analytics A (-10,99 Prozent auf 206,61 USD) und PayPal (-6,72 Prozent auf 61,33 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38 995 475 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,201 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

